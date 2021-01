La famiglia di un ospite si oppone al vaccino: Rsa ricorre al giudice (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lodi, 21 gennaio 2021 - La campagna vaccinale anti Covid nelle Rsa finisce in tribunale . Succede alla casa di riposo di Lodi dove una sola famiglia di uno degli anziani ricoverati nella Fondazione di ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lodi, 21 gennaio 2021 - La campagna vaccinale anti Covid nelle Rsa finisce in tribunale . Succede alla casa di riposo di Lodi dove una soladi uno degli anziani ricoverati nella Fondazione di ...

Lodi, 21 gennaio 2021 - La campagna vaccinale anti Covid nelle Rsa finisce in tribunale. Succede alla casa di riposo di Lodi dove una sola famiglia di uno degli anziani ricoverati nella Fondazione di ...

Vaccini agli ospiti delle Rsa, dal Tribunale di Milano un vademecum per capire chi dà il consenso

Mentre cresce l’allarme per il ritardo nella consegna delle dosi, arrivano le indicazioni per rendere più fluide le procedure ...

Vaccini agli ospiti delle Rsa, dal Tribunale di Milano un vademecum per capire chi dà il consenso

Mentre cresce l'allarme per il ritardo nella consegna delle dosi, arrivano le indicazioni per rendere più fluide le procedure ...