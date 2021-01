La Difesa europea secondo Austin, prossimo capo del Pentagono (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Difesa europea è una grande opportunità per rafforzare l’asse transatlantico, ma occhio a escludere le aziende americane dalla partecipazione ai nuovi progetti di Bruxelles. È il messaggio del generale Lloyd Austin, scelto da Joe Biden per guidare il suo Pentagono. L’ex comandante del Comando centrale degli Stati Uniti è impegnato nel complesso iter tra Senato e Camera necessario a ottenere il via libera per diventare il nuovo segretario della Difesa. Gli serve un “waiver”, ovvero la deroga alla normativa che prevede siano passati sette anni dal ritiro dal servizio militare attivo per poter ottenere cariche di vertice civili al Pentagono. IL DIBATTITO Mercoledì, nel corso dell’audizione al comitato Armed services del Senato, Austin ha parlato anche di ... Leggi su formiche (Di giovedì 21 gennaio 2021) Laè una grande opportunità per rafforzare l’asse transatlantico, ma occhio a escludere le aziende americane dalla partecipazione ai nuovi progetti di Bruxelles. È il messaggio del generale Lloyd, scelto da Joe Biden per guidare il suo. L’ex comandante del Comando centrale degli Stati Uniti è impegnato nel complesso iter tra Senato e Camera necessario a ottenere il via libera per diventare il nuovo segretario della. Gli serve un “waiver”, ovvero la deroga alla normativa che prevede siano passati sette anni dal ritiro dal servizio militare attivo per poter ottenere cariche di vertice civili al. IL DIBATTITO Mercoledì, nel corso dell’audizione al comitato Armed services del Senato,ha parlato anche di ...

GiuseppeStalte4 : @riotta @navalny @Judy_Dempsey La difesa dei diritti fondamentali è un obbligo per tutti , L'unione Europea è nata… - giu33liana : @DiventandoJeeg Non esiste parte al Mondo con Diritti, Tutele e Welfare come nella UE. In più, siamo una potenza ec… - raffaelladaros : RT @federicofubini: In ogni caso la Commissione europea di fida poco, dunque ha deciso: senza riforme chiare e vere di giustizia e amminist… - DanielaColi2 : Interessante @n_roettgen : gli US ci hanno difeso per 30 anni dopo la fine della guerra fredda, ora dobbiamo difend… - Zacmorice : RT @JacZan: Un sondaggio realizzato prima dell’assalto al congresso rivela il danno inferto dal presidente statunitense uscente all’immagin… -

Ultime Notizie dalla rete : Difesa europea La Difesa europea? Non può esistere se non nella Nato con un ruolo industriale importante dell'Italia Panorama Difesa Grande, la discarica è terreno di scontro in Consiglio Comunale. Il Comune assicura: “Non verrà riaperta”

Renato Spiniello – I fondi della zona rossa e la definitiva copertura della discarica di Difesa Grande sono terreno di scontro all’interno del Consiglio Comunale di Ariano Irpino. L’assise, convocata ...

Stellantis: una grande opportunità

Negli ultimi giorni, e in particolare il 16 gennaio, è avvenuta la fusione tra la francese Peugeot (PSA) e l’italo-americana Fiat-Chrysler (FCA), che si concretizzerà con la nascita del nuovo ...

Renato Spiniello – I fondi della zona rossa e la definitiva copertura della discarica di Difesa Grande sono terreno di scontro all’interno del Consiglio Comunale di Ariano Irpino. L’assise, convocata ...Negli ultimi giorni, e in particolare il 16 gennaio, è avvenuta la fusione tra la francese Peugeot (PSA) e l’italo-americana Fiat-Chrysler (FCA), che si concretizzerà con la nascita del nuovo ...