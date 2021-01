La destra incontra Mattarella e abbassa le penne: 'Grande preoccupazione' (Di giovedì 21 gennaio 2021) Loro volano basso e questo delle essere stato l'accordo dopo l'incontro con il Quirinale. Del resto le allusioni al capo dello Stato dei giorni scorsi erano da zotici della Costituzione mentre si ... Leggi su globalist (Di giovedì 21 gennaio 2021) Loro volano basso e questo delle essere stato l'accordo dopo l'incontro con il Quirinale. Del resto le allusioni al capo dello Stato dei giorni scorsi erano da zotici della Costituzione mentre si ...

I rappresentanti di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia al Quirinale la piantano di dire che il Capo dello Stato dovrebbe sciogliere le Camere, cosa che sarebbe impossibile ...

Prospettive politiche dopo l'incontro del centrodestra con Mattarella

Allora, ci si chiede sempre più spesso perché il centrodestra non tenta di proporsi come alternativa al governo attuale, anche come soluzione immediata e attrattiva, anche con o ...

