La cover del TIME mostra la distruzione lasciata da Trump alla Casa Bianca (Di giovedì 21 gennaio 2021) Fogli che volano per terra, la scrivania disordinata, i muri imbrattati, il cappellino di un fan di Donald Trump per terra. È così che il TIME immagine il “day one” di Joe Biden alla Casa Bianca. Il presidente uscente non gli ha di certo lasciato una reggia in ordine e Biden sembra pensare proprio a questo mentre guarda fuori dalla finestra. TIME's new cover: Day one https://t.co/VazxGDJzZfpic.twitter.com/R6jVrzXXZc— TIME (@TIME) January 21, 2021 Il TIME nell’articolo tenta di descrivere il difficile scenario con il quale si troverà a fare i conti il nuovo presidente degli Stati Uniti. “Biden ora guida un Paese diviso tra gli americani che credono ai fatti e gli americani che invece non si ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Fogli che volano per terra, la scrivania disordinata, i muri imbrattati, il cappellino di un fan di Donaldper terra. È così che ilimmagine il “day one” di Joe Biden. Il presidente uscente non gli ha di certo lasciato una reggia in ordine e Biden sembra pensare proprio a questo mentre guarda fuori dfinestra.'s new: Day one https://t.co/VazxGDJzZfpic.twitter.com/R6jVrzXXZc—(@) January 21, 2021 Ilnell’articolo tenta di descrivere il difficile scenario con il quale si troverà a fare i conti il nuovo presidente degli Stati Uniti. “Biden ora guida un Paese diviso tra gli americani che credono ai fatti e gli americani che invece non si ...

CleideFurlani : RT @HuffPostItalia: La cover del TIME mostra la distruzione lasciata da Trump alla Casa Bianca - HuffPostItalia : La cover del TIME mostra la distruzione lasciata da Trump alla Casa Bianca - ICARVDI : non ci credo, ha quel berretto orrendo anche in rosso ?? lo ha abbinato alla felpa e alla cover del telefono - 14DesiEmis : Ma che senso ha fare delle cover in sto caso? Io penso che se uno deve andare ad amici per fare delle cover tanto v… - _minaerva : Che ridere Arianna che canta la cover invece del suo pezzo, manco a lei piace figurati a noi #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : cover del I Pearl Jam fanno causa alla cover band Pearl Jamm Sky Tg24 La cover del TIME mostra la distruzione lasciata da Trump alla Casa Bianca

Fogli che volano per terra, la scrivania disordinata, i muri imbrattati, il cappellino di un fan di Donald Trump per terra. È così che il Time immagine il “day one” di Joe Biden alla Casa Bianca. Il p ...

Il Cielo, l’Acqua e il Gatto. Il cinema secondo natura di Franco Piavoli, di Filippo Schillaci: recensione

L'ottima Artdigiland pubblica l'indispensabile volume scritto da Filippo Schillaci e dedicato al cinema di Franco Piavoli, affrontato a partire dai suoi primi corti degli anni sessanta, passando per i ...

Fogli che volano per terra, la scrivania disordinata, i muri imbrattati, il cappellino di un fan di Donald Trump per terra. È così che il Time immagine il “day one” di Joe Biden alla Casa Bianca. Il p ...L'ottima Artdigiland pubblica l'indispensabile volume scritto da Filippo Schillaci e dedicato al cinema di Franco Piavoli, affrontato a partire dai suoi primi corti degli anni sessanta, passando per i ...