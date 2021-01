La Commissione Europea dà l'ok al farmaco Menarini contro un tumore raro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sarà usato come monoterapia per trattare i pazienti adulti affetti da Bpdcn, una neoplasia ematologica aggressiva con prognosi severa Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sarà usato come monoterapia per trattare i pazienti adulti affetti da Bpdcn, una neoplasia ematologica aggressiva con prognosi severa

PE_Italia : ???? La Commissione europea autorizza l'erogazione di 325 milioni di euro per garantire a 12.000 scuole in Italia ????… - TgLa7 : I documenti sul vaccino Pfizer-BioNTech rubati in un cyber-attacco all'Ema 'sono stati manipolati prima della loro… - TgLa7 : #Covid, l'Unione Europea chiede agli Stati membri di #vaccinare l'80% degli operatori sanitari e gli ultraottantenn… - Anna45506131 : RT @potere_alpopolo: VACCINO, SERVE TRASPARENZA! L'europarlamentare belga @BotengaM è riuscito dopo 9 mesi di lotta per la trasparenza sui… - in_citta : RT @potere_alpopolo: VACCINO, SERVE TRASPARENZA! L'europarlamentare belga @BotengaM è riuscito dopo 9 mesi di lotta per la trasparenza sui… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissione Europea Commissione europea: Entro l'estate gli Stati dovrebbero aver vaccinato almeno il 70% della popolazione adulta Panorama della Sanità Clima: gli Stati Uniti tornano protagonisti alla Cop 26

La Cop26, hanno osservato l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell e il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, «sarà un momento cruciale per aumentare l'ambizione globale, e useremo ...

Scuola, internet veloce: all'Italia 325 milioni di euro per collegare 12mila istituti

Arrivano 325 milioni dalla Commissione Europea per consentire che in Italia 12mila scuole possano finalmente attivare la connessione ad ...

La Cop26, hanno osservato l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell e il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, «sarà un momento cruciale per aumentare l'ambizione globale, e useremo ...Arrivano 325 milioni dalla Commissione Europea per consentire che in Italia 12mila scuole possano finalmente attivare la connessione ad ...