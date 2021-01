La Cassazione annulla con rinvio il risarcimento per ingiusta detenzione di Bruno Contrada (Di giovedì 21 gennaio 2021) AGI - La quarta sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva riconosciuto a Bruno Contrada la riparazione per ingiusta detenzione, quantificandola in 667mila euro. La decisione della Corte è giunta oggi dopo una camera di consiglio svolta ieri, in cui sono stati esaminati i ricorsi della procura generale di Palermo e dell'Avvocatura dello Stato (per conto del ministero dell'Economia) contro la pronuncia dei giudici palermitani depositata lo scorso aprile. La Corte d'appello di Palermo, dopo che saranno depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione, dovranno quindi riesaminare la questione. "Aspettiamo di leggere le motivazioni per un esame più approfondito, ma è evidente fin d'ora che la ... Leggi su agi (Di giovedì 21 gennaio 2021) AGI - La quarta sezione penale dellahato con rinvio l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva riconosciuto ala riparazione per, quantificandola in 667mila euro. La decisione della Corte è giunta oggi dopo una camera di consiglio svolta ieri, in cui sono stati esaminati i ricorsi della procura generale di Palermo e dell'Avvocatura dello Stato (per conto del ministero dell'Economia) contro la pronuncia dei giudici palermitani depositata lo scorso aprile. La Corte d'appello di Palermo, dopo che saranno depositate le motivazioni della sentenza della, dovranno quindi riesaminare la questione. "Aspettiamo di leggere le motivazioni per un esame più approfondito, ma è evidente fin d'ora che la ...

giomo2 : RT @Agenzia_Italia: La Cassazione annulla con rinvio il risarcimento per ingiusta detenzione di Bruno Contrada - ilcirotano : La Cassazione annulla con rinvio il risarcimento per ingiusta detenzione di Bruno Contrada - - Agenzia_Italia : La Cassazione annulla con rinvio il risarcimento per ingiusta detenzione di Bruno Contrada - sulsitodisimone : La Cassazione annulla con rinvio il risarcimento per ingiusta detenzione di Bruno Contrada - statodelsud : Palermo, Cassazione annulla con rinvio risarcimento a Bruno Contrada -