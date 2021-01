La carica di Mandzukic: «Colori nuovi, atteggiamenti vecchio» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mario Mandzukic abbraccia subito la causa del Milan dopo la presentazione ufficiale di oggi: le sue parole Mario Mandzukic potrebbe fare il suo esordio con la maglia del Milan già contro l’Atalanta. Il centravanti croato, che ha lasciato un grande ricordo nel cuore dei tifosi della Juventus, oggi si è presentato ai suoi nuovi tifosi. «nuovi Colori ma il solito atteggiamento. Lavorare duro in ogni allenamento», queste le sue parole sui social. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Marioabbraccia subito la causa del Milan dopo la presentazione ufficiale di oggi: le sue parole Mariopotrebbe fare il suo esordio con la maglia del Milan già contro l’Atalanta. Il centravanti croato, che ha lasciato un grande ricordo nel cuore dei tifosi della Juventus, oggi si è presentato ai suoitifosi. «ma il solito atteggiamento. Lavorare duro in ogni allenamento», queste le sue parole sui social. Leggi su Calcionews24.com

