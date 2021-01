Katy Perry, Lady Gaga e la parata di stelle per Joe Biden e Kamala Harris (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mezza Hollywood si è fidicamente e virtualmente spostata a Washington. Per celebrare l’insediamento di Joe Biden e di Kamala Harris come presidnete e vicepresidente degli Stati Uniti. Una parata di stelle che da tempo non si vedeva. Da Lady Gaga, con la sua toccante versione dell’inno americano, ai fuochi d’artificio cantanti e sparati da Katy Perry come gran finale. Jennifer Lopez canta durante il giuramento di Joe Biden e Kamala Harris. Foto Ap Anche i repubbicani per Joe Biden È un inauguration day molto diverso quest rispetto a quello di quattro anni fa. Quando nessuno dei grandi nomi della musica aveva voluto partecipare all’insediamento di Donald Trump. In ... Leggi su amica (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mezza Hollywood si è fidicamente e virtualmente spostata a Washington. Per celebrare l’insediamento di Joee dicome presidnete e vicepresidente degli Stati Uniti. Unadiche da tempo non si vedeva. Da, con la sua toccante versione dell’inno americano, ai fuochi d’artificio cantanti e sparati dacome gran finale. Jennifer Lopez canta durante il giuramento di Joe. Foto Ap Anche i repubbicani per JoeÈ un inauguration day molto diverso quest rispetto a quello di quattro anni fa. Quando nessuno dei grandi nomi della musica aveva voluto partecipare all’insediamento di Donald Trump. In ...

trash_italiano : Joe Biden che inizia l’inaugurazione con Lady Gaga e la chiude con Katy Perry è il mio presidente. - repubblica : Katy Perry e la canzone perfetta per i fuochi d'artificio che chiudono l'Inauguration Day - repubblica : Tom Hanks gran cerimoniere dello show per Biden. Da Bruce Springsteen a Katy Perry: quanti artisti con il presidente - carparelliviola : RT @perchetendenza: 'Katy Perry': Per essersi esibita sulle note di 'Firework' al termine di 'Celebrating America', la serata per festeggia… - curlygirlhere : RT @trash_italiano: Joe Biden che inizia l’inaugurazione con Lady Gaga e la chiude con Katy Perry è il mio presidente. -