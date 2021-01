Katy Perry chiude con Firework la serata inaugurale dell’era Biden-Harris – Il video

(Di giovedì 21 gennaio 2021) “Celebrating America”, laper festeggiare l’insediamento di Joee Kamala, si è conclusa con l’esibizione di, che ha cantato la suaindossando un sontuoso abito bianco con rifiniture rosse e blu. Joee sua moglie Jill hanno osservato dalla Casa Bianca i fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo e i monumenti di Washington. Mentre Kamalae il marito Douglas Emhoff si sono goduti lo spettacolo più da vicino, alle spalle della cantante, al Lincoln Memorial.: YouTube /Inaugural Committee Leggi anche: Bruce Springsteen suona Land of Hope and Dreams per l’insediamento di– IlDall’«American ...

trash_italiano : Joe Biden che inizia l'inaugurazione con Lady Gaga e la chiude con Katy Perry è il mio presidente. - repubblica : Katy Perry e la canzone perfetta per i fuochi d'artificio che chiudono l'Inauguration Day - repubblica : Tom Hanks gran cerimoniere dello show per Biden. Da Bruce Springsteen a Katy Perry: quanti artisti con il presidente

Se l'inizio della cerimonia di insediamento e giuramento di Joe Biden è stato dominato, da Lady Gaga e Jennifer Lopez la chiusura è tutta per Katy Perry.Anche per la sera le protagoniste dell'Inauguration day indossano degli "statement dress", non semplici vestiti ma abiti che hanno qualcosa da dire. A partire da quello della first lady che per l'even ...