Karagumruk-Besiktas (giovedì 21 gennaio, ore 14): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sergen non cambia, Can con Erdem e Altinay per Balkovec e Biglia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ventesimo turno di Superlig turca che vede il Besiktas capolista impegnato nel derby sul campo dell’ambizioso Karagumruk. La squadra di Can continua a stupire, ed è tornare a fare gioco e punti dopo un periodo di appannamento sul campo del Genclerbirligi. Un 3 a 1 autoritario, con una grande prestazione di capitan Biglia, un gol e una prova InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ventesimo turno di Superlig turca che vede ilcapolista impegnato nel derby sul campo dell’ambizioso. La squadra di Can continua a stupire, ed è tornare a fare gioco e punti dopo un periodo di appannamento sul campo del Genclerbirligi. Un 3 a 1 autoritario, con una grande prestazione di capitan, un gol e una prova InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Karagumruk-Besiktas (giovedì 21 gennaio, ore 14): formazioni ufficiali, quote, - BoysRagazzo : ??Giovedi ??LA SPECIALITÀ DEL GIORNO?? Karagumruk vs. Besiktas ???? Besiktas +2.0 Goals (+125/2,25) Due lire. ??… - infobetting : Karagumruk-Besiktas (giovedì 21 gennaio, ore 14): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Karagumruk Besiktas Karagumruk-Besiktas (giovedì 21 gennaio, ore 14): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sergen non cambia, Can con Erdem e Altinay per Balkovec e Biglia Infobetting I pronostici sportivi di oggi, giovedì 21 gennaio

I pronostici di giovedì 21 gennaio: ci sono partite di Coppa Italia, Liga e Premier League, si gioca anche la Super Lig turca.

Spal, è ufficiale l’addio di Lucas Castro

Lucas Castro lascia la Spal e saluta l'Italia dopo 8 anni. Il centrocampista offensivo argentino ha firmato con il Karagumruk, ambizioso club che milita nella massima divisione turca. Castro andrà a c ...

I pronostici di giovedì 21 gennaio: ci sono partite di Coppa Italia, Liga e Premier League, si gioca anche la Super Lig turca.Lucas Castro lascia la Spal e saluta l'Italia dopo 8 anni. Il centrocampista offensivo argentino ha firmato con il Karagumruk, ambizioso club che milita nella massima divisione turca. Castro andrà a c ...