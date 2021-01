Kamala Harris, il volto ideale da cui ripartire dopo Trump, sarà una brava vicepresidente? (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Sono la prima, ma non sarò l’ultima” aveva detto Kamala Harris il 7 novembre nel suo primo intervento da vicepresidente eletta. Ieri ha giurato, scortata dal poliziotto eroe degli assalti al Congresso Eugene Goodman e sulle Bibbie tenute dal marito Douglas Emhoff, il primo “second gentleman”, davanti alla giudice Sonia Sotomayor, prima ispanica della Corte suprema ed ex collega procuratrice. Un testo sacro è della “seconda madre” Regina Shelton, l’altro di Thurgood Marshall, primo giudice afroamericano della Corte e uno dei suoi riferimenti. Una concentrazione di simboli, significati, aspettative. (Photo By Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)“Pronta a prestare servizio” ha poi fatto pubblicare sui social, nel pieno di una giornata storica. E in un video sempre postato sul social ha spiegato di essere qui oggi “grazie alla ... Leggi su wired (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Sono la prima, ma non sarò l’ultima” aveva dettoil 7 novembre nel suo primo intervento daeletta. Ieri ha giurato, scortata dal poliziotto eroe degli assalti al Congresso Eugene Goodman e sulle Bibbie tenute dal marito Douglas Emhoff, il primo “second gentleman”, davanti alla giudice Sonia Sotomayor, prima ispanica della Corte suprema ed ex collega procuratrice. Un testo sacro è della “seconda madre” Regina Shelton, l’altro di Thurgood Marshall, primo giudice afroamericano della Corte e uno dei suoi riferimenti. Una concentrazione di simboli, significati, aspettative. (Photo By Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)“Pronta a prestare servizio” ha poi fatto pubblicare sui social, nel pieno di una giornata storica. E in un video sempre postato sul social ha spiegato di essere qui oggi “grazie alla ...

