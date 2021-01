Kamala Harris: età, altezza e carriera della prima Vice Presidente afroamericana ed asioamericana (Di giovedì 21 gennaio 2021) Kamala Harris segna una nuova era della democrazia americana. La sua persona è già di per sé simbolo di un nuovo volto degli Stati Uniti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kamala Harris (@KamalaHarris) E’ la prima donna a ricoprire il ruolo di Vice Presidente degli Stati Uniti d’America ed L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 21 gennaio 2021)segna una nuova erademocrazia americana. La sua persona è già di per sé simbolo di un nuovo volto degli Stati Uniti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) E’ ladonna a ricoprire il ruolo didegli Stati Uniti d’America ed L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

you_trend : ???? Il giuramento di Kamala #Harris come Vicepresidente #InaugurationDay - SkyTG24 : #InaugurationDay Jennifer Lopez ha cantato 'This land is your Land' durante la cerimonia di insediamento di Joe Bid… - Agenzia_Ansa : Kamala Harris entra nella storia: gli oltre due secoli di politica americana dominata da uomini bianchi vanno in pe… - _tris16mochi : RT @italianarmyfam_: ?? Kamala Harris, Vice Presidente degli Stati Uniti, ha iniziato a seguire i BTS su Twitter! In precedenza aveva aggi… - tex973 : RT @PamelaFerrara: Ieri tante belle parole spese per Kamala Harris, prima donna a diventare vicepresidente degli Stati Uniti. Nel frattempo… -