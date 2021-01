Juventus-Napoli | “il rigore di Insigne era da ripetere” | la richiesta del web FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il web si è scatenato dopo, in particolar modo il clima si è surriscaldato con riferimento alsbagliato dall’attaccante. La partita di Supercoppa italiana ha regalato tante emozioni e visto il successo della squadra di Andrea Pirlo che ha riscattato la sconfitta in campionato contro l’Inter, 2-0 il risultato finale con le reti di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. La compagine di Gennaro Gattuso può recriminare per ilsbagliato dall’attaccantesul risultato di 1-0. Ildi, il web si scatena Sono arrivate tantissime reazioni dal mondo social sulsbagliato dall’attaccante. Nelle ultime ore è diventato virale sul web un frame del penalty calciato ...