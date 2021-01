Juventus-Napoli 2-0 | Agnelli su Twitter | “Il trofeo più bello è sempre il prossimo”

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Labatte 2-0 ile vince la sua nona Supercoppa Italiana della storia. Un successo costruito sulla scia della brutta prestazione offerta domenica sera contro l’Inter, con una squadra che si è compattata e che è riuscita a riscattare la trasferta di San Siro. LEGGI ANCHE: Calciomercato, l'agente lo offre ai bianconeri: occasione per l'attacco Con ilsollevato al cielo ieri sera, i campioni d’Italia riusciranno per il decimo anno consecutivo a non terminare la stagione senza titoli. Un riconoscimento che ha fatto molto felice i presidente Andrea, che suha commentato la vittoria sul. LEGGI ANCHE: Calciomercato, ingaggio fuori portata: affare sfumato? Supercoppa ...

Una mezz'ala di inserimento e qualità sarebbe proprio ciò che serve alla mediana di Andrea Pirlo, in questa stagione lenta e senza grandi idee offensive.Alessandro Renica ha parlato della sconfitta del Napoli in supercoppa contro la Juve. Renica incorna Szczesny come migliore in campo.