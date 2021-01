Juventus | Buffon e la dedica su Instagram a Ronaldo | “Complimenti ‘CR…760’ | però qualcuno potevi risparmiarmelo”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Primo trofeo da allenatore per Andrea Pirlo con la, dopo la sconfitta di "San Siro" per 2-0, contro l’Inter.Il club bianconero ha sollevato al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia la nona Supercoppa Italiana della sua storia. A firmare il successo sul Napoli di Gattuso sono stati Cristianoed Alvaro Morata, autori dei due gol vittoria, segnati entrambi nel secondo tempo.VIDEO-Napoli, Pirlo conquista il suo primo trofeo stagionale: scoppia la festa nello spogliatoio bianconeroIl portoghese, con la sua zampata da killer d’area di rigore al 64?, ha sbloccato la gara, svoltando una prestazione che fino a quel momento appariva al di sotto delle aspettative. L’ennesimo gol messo a segno da CR7, arrivato a quota 760 in carriera (già 85 con la maglia della Juve dal 2018), di cui ben 20 messi a segno nelle finali da lui ...