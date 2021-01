Juve, Paganini (RaiSport): “Problemi per Scamacca. Ritorno di fiamma per Llorente” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ci avviamo verso gli ultimi giorni della sessione invernale di mercato e la Juventus ancora non è riuscita a trovare la quarta punta richiesta da Andrea Pirlo. Il tempo stringe e la società dovrà fare in fretta per accontentare il tecnico. Il primo nome sul taccuino del direttore sportivo Paratici è quello di Gianluca Scamacca, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ci avviamo verso gli ultimi giorni della sessione invernale di mercato e lantus ancora non è riuscita a trovare la quarta punta richiesta da Andrea Pirlo. Il tempo stringe e la società dovrà fare in fretta per accontentare il tecnico. Il primo nome sul taccuino del direttore sportivo Paratici è quello di Gianluca, L'articolo

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Raisport - Paganini: 'Problemi per Scamacca, la Juve torna su Llorente' - Paolo18030138 : RT @mirkonicolino: (#Paganini) 'Ritorno di fiamma della #Juve per #Llorente, non c'è accordo sulla valutazione di #Scamacca col #Sassuolo'.… - LuigiTironel7 : RT @mirkonicolino: (#Paganini) 'Ritorno di fiamma della #Juve per #Llorente, non c'è accordo sulla valutazione di #Scamacca col #Sassuolo'.… - infoitsport : Raisport - Paganini: 'Problemi per Scamacca, la Juve torna su Llorente' - TUTTOJUVE_COM : Raisport - Paganini: 'Problemi per Scamacca, la Juve torna su Llorente' -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Paganini Raisport - Paganini: "Problemi per Scamacca, la Juve torna su Llorente" Tutto Juve Paganini: "Marsiglia-Milik, situazione aperta: il Napoli vuole evitare uno scenario a giugno"

Paolo Paganini, giornalista Rai, ha aggiornato la situazione sul possibile passaggio di Milik al Marsiglia nelle prossime ore.

Raisport - Paganini: "Problemi per Scamacca, la Juve torna su Llorente"

Il giornalista Paolo Paganini ha dato aggiornamenti sul mercato della Juventus in diretta su Raisport. Tuttojuve.com ha ripreso le sue parole: "Pare che con Scamacca ci siano problemi legati ...

Paolo Paganini, giornalista Rai, ha aggiornato la situazione sul possibile passaggio di Milik al Marsiglia nelle prossime ore.Il giornalista Paolo Paganini ha dato aggiornamenti sul mercato della Juventus in diretta su Raisport. Tuttojuve.com ha ripreso le sue parole: "Pare che con Scamacca ci siano problemi legati ...