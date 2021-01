Juve Napoli: Arthur e Bentancur le chiavi del successo – ANALISI TATTICA (Di giovedì 21 gennaio 2021) Juve Napoli ha assegnato la Supercoppa Italiana ai bianconeri, trascinati dall’ottima prestazione in entrambe le fasi di Arthur e Bentancur Contro l’Inter, avevamo visto la Juve peggiore della stagione. Il primo pressing si era rivelato fallimentare, i nerazzurri trovavano sempre Brozovic libero e avevano poi modo di attaccare in campo aperto: Barella tra le linee bucava costantemente in due i rivali. A Reggio Emilia, la Juventus è stata molto più convincente senza palla. Il Napoli, come suo solito, provava ad uscire e a palleggiare in modo insistito dal basso: i bianconeri sono però stati aggressivi e convincenti, con i partenopei che raramente hanno trovato l’imbucata centrale. Spesso, in stagione, la Juve aveva mostrato difficoltà nell’accorciare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021)ha assegnato la Supercoppa Italiana ai bianconeri, trascinati dall’ottima prestazione in entrambe le fasi diContro l’Inter, avevamo visto lapeggiore della stagione. Il primo pressing si era rivelato fallimentare, i nerazzurri trovavano sempre Brozovic libero e avevano poi modo di attaccare in campo aperto: Barella tra le linee bucava costantemente in due i rivali. A Reggio Emilia, lantus è stata molto più convincente senza palla. Il, come suo solito, provava ad uscire e a palleggiare in modo insistito dal basso: i bianconeri sono però stati aggressivi e convincenti, con i partenopei che raramente hanno trovato l’imbucata centrale. Spesso, in stagione, laaveva mostrato difficoltà nell’accorciare ...

juventusfc : 78' | Calcio di rigore per il Napoli: INSIGNE CALCIA FUORI! La Juve resta avanti!! #JuveNapoli [1-0] #PS5Supercup - GoalItalia : L''accoglienza' dei tifosi del Napoli al pullman della Juve ??? #JuveNapoli #Supercoppa - juventusfc : ?? È cominciata #JuveNapoli! Scendiamo in campo tutti insieme. CON UN SOLO OBIETTIVO. #FinoAllaFine ?? LIVE MATC… - lucadigiulio20 : @Carloalvino @AlfredoPedulla @sscnapoli Ma come!! Avevi attaccato la Juve perché aveva l'accordo con Milik!!! Quant… - infoitsport : La Juve ha tutto, ma adesso serve continuità. Al Napoli quello che manca è il gol -