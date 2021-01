Juve - Napoli 2 - 0, le pagelle: Bernardeschi vivacizza, Szczesny vola, McKennie fa e disfa. Petagna e Insigne negativi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le pagelle Juventus 4 - 4 - 2 Szczesny 7 Due grandi parate, nel primo tempo e nel recupero. Cuadrado 6,5 Buon avvio, si spegne ma concede nulla a Insigne, e si rianima nel finale. Bonucci 6,5 Nessuna ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lentus 4 - 4 - 27 Due grandi parate, nel primo tempo e nel recupero. Cuadrado 6,5 Buon avvio, si spegne ma concede nulla a, e si rianima nel finale. Bonucci 6,5 Nessuna ...

juventusfc : 78' | Calcio di rigore per il Napoli: INSIGNE CALCIA FUORI! La Juve resta avanti!! #JuveNapoli [1-0] #PS5Supercup - GoalItalia : L''accoglienza' dei tifosi del Napoli al pullman della Juve ??? #JuveNapoli #Supercoppa - juventusfc : ?? È cominciata #JuveNapoli! Scendiamo in campo tutti insieme. CON UN SOLO OBIETTIVO. #FinoAllaFine ?? LIVE MATC… - FI69interista : E ... ma riecco la #Juventus di #Pirlo e la sua #Pirlolandia ... col suo calcio liquido ... che suona musica calc… - MarcoUswelby : @MattBest__ @antorendina Tifa Juve merda juventina Napoli non ha bisogno di gente come te, né la squadra né la città -