Juve, Douglas Costa può tornare ma è già pronta una nuova cessione (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Bayern Monaco vorrebbe liberarsi di Douglas Costa, la Juventus accetterà solo in caso di club disposto subito a prendere il brasiliano. Spunta un'opzione. In casa Juventus il mercato continua a tenere banco. In entrata la squadra bianconera proverà a fare qualcosa nelle prossime settimane, per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

