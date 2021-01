Junior Firpo, in Italia correva (e corre) solo il Milan. Tomori, l’attesa è finita: in arrivo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un altro terzino per sostituire Andrea Conti passato al Parma. Il Milan sta lavorando con il Barcellona per Junior Firpo, ci sono stati contatti anche in giornata, con gli intermediari al lavoro. C’è apertura del Barcellona, la valutazione è di circa 20 milioni, il club rossonero continua a lavorarci, una cosa è sicura: per Junior Firpo in Italia correva soltanto il Milan. Diciamo correva perché non è una trattativa semplice e passava (passa) attraverso la volontà del terzino di vivere una seconda parte della stagione alle spalle di un titolare indiscutibile come Theo Hernandez. Aggiornamento su Tomori: perfezionati i tempi tecnici, il Chelsea sta vivendo un momento difficilissimo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un altro terzino per sostituire Andrea Conti passato al Parma. Ilsta lavorando con il Barcellona per, ci sono stati contatti anche in giornata, con gli intermediari al lavoro. C’è apertura del Barcellona, la valutazione è di circa 20 milioni, il club rossonero continua a lavorarci, una cosa è sicura: perinsoltanto il. Diciamoperché non è una trattativa semplice e passava (passa) attraverso la volontà del terzino di vivere una seconda parte della stagione alle spalle di un titolare indiscutibile come Theo Hernandez. Aggiornamento su: perfezionati i tempi tecnici, il Chelsea sta vivendo un momento difficilissimo ...

