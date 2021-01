Joe Biden, stile da presidente in Ralph Lauren (Di giovedì 21 gennaio 2021) I detrattori lo chiamano Sleepy Joe, ma proprio l’aspetto mansueto e convenzionale di Joe Biden, contrapposto alla tracotanza aggressiva di Trump, è stata sicuramente una delle sue armi vincenti. Anche in fatto di stile il neo eletto presidente degli Stati Uniti si è sempre proposto con un’immagine volutamente rassicurante e classica, fatta di una sfilza pressoché infinita di completi blu, camicie inamidate e cravatte regimental. E l’outfit scelto per l’insediamento alla Casa Bianca non esce da questi cardini consolidati, con un insieme composto da soprabito e suit giocato nei toni del blu. Emblematica la scelta del marchio selezionato per questa importante occasione ufficiale, un’altra icona inossidabile a stelle strisce, Ralph Lauren, di cui indossa fedelmente le polo da tempo immemore. Il 78enne più ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 21 gennaio 2021) I detrattori lo chiamano Sleepy Joe, ma proprio l’aspetto mansueto e convenzionale di Joe, contrapposto alla tracotanza aggressiva di Trump, è stata sicuramente una delle sue armi vincenti. Anche in fatto diil neo elettodegli Stati Uniti si è sempre proposto con un’immagine volutamente rassicurante e classica, fatta di una sfilza pressoché infinita di completi blu, camicie inamidate e cravatte regimental. E l’outfit scelto per l’insediamento alla Casa Bianca non esce da questi cardini consolidati, con un insieme composto da soprabito e suit giocato nei toni del blu. Emblematica la scelta del marchio selezionato per questa importante occasione ufficiale, un’altra icona inossidabile a stelle strisce,, di cui indossa fedelmente le polo da tempo immemore. Il 78enne più ...

CottarelliCPI : Oggi finisce la fallimentare presidenza Trump. Non invidio a Joe Biden l’enorme lavoro che ha davanti, ma sono feli… - StefanoGuerrera : con una cerimonia dove tutti hanno la mascherina, dove il tipo sanifica in maniera convulsa il leggio dopo ogni dis… - antoniospadaro : L’ex presidente della @Georgetown University, il #gesuita Leo O’Donovan, pronuncia la preghiera dell’… - Alfonso0070 : RT @baffi_francesco: Ho ascoltato il discorso di insediamento, appassionato e di altissimo livello politico,del neo-Presidente americano Jo… - VanityFairIt : Il neo presidente americano ha affrontato dolori che lo hanno segnato per sempre: ha perso la prima moglie Neilia e… -