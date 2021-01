Joe Biden | primo giorno da presidente | firmati 17 ordini esecutivi

Leggi su italiasera

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Terminata la cerimonia di insediamento della nuova amministrazione alla Casa Bianca, Joenon perde tempo e firma 17. Razzismo, pandemia, immigrazione, crisi economica e ambiente sono i temi interessati, nel segno della discontinuità con la presidenza Trump. “Non c’è momento migliore per iniziare che l’oggi”, ha detto il neo. “Credo che con la situazione in cui si trova il Paese non ci sia tempo da perdere. Dobbiamo metterci subito al lavoro”. I provvedimenti Obbligo di mascherina, rientro degli Stati Uniti nell’Organizzazione mondiale della sanità e nell’accordo sul clima di Parigi, stop alla costruzione del muro anti-migranti con il Messico sono tra glipiù importanti. Tra questi anche l’abrogazione del muslim-ban, il criticato ...