Joe Biden presidente, già firmati i primi 17 provvedimenti: misure anti - Covid, ambiente e stop politica anti - immigrati (Di giovedì 21 gennaio 2021) è ufficialmente nuovo presidente degli Stati Uniti e ha subito annunciato che non perderà tempo e provvederà ad attuare una serie di decreti per dare un nuovo corso ai paesi dopo il governo Trump. '... Leggi su leggo (Di giovedì 21 gennaio 2021) è ufficialmente nuovodegli Stati Uniti e ha subito annunciato che non perderà tempo e provvederà ad attuare una serie di decreti per dare un nuovo corso ai paesi dopo il governo Trump. '...

CottarelliCPI : Oggi finisce la fallimentare presidenza Trump. Non invidio a Joe Biden l’enorme lavoro che ha davanti, ma sono feli… - StefanoGuerrera : con una cerimonia dove tutti hanno la mascherina, dove il tipo sanifica in maniera convulsa il leggio dopo ogni dis… - antoniospadaro : L’ex presidente della @Georgetown University, il #gesuita Leo O’Donovan, pronuncia la preghiera dell’… - itsdreena : RT @perchetendenza: 'Katy Perry': Per essersi esibita sulle note di 'Firework' al termine di 'Celebrating America', la serata per festeggia… - AlbertoFarina : RT @europaverde_it: ???? BENTORNATI! Il nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato il provvedimento per il rientro degli Stati… -