Joe Biden: patrimonio milionario. Gli affari del presidente e quanto guadagnerà ora (Di giovedì 21 gennaio 2021) New York, 21 gennaio 2021 - Tutti lo conoscevano come il "Joe della classe media" ma il neo presidente degli Stati Uniti , anche se rimane uno dei più poveri politici americani di lungo corso, negli ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) New York, 21 gennaio 2021 - Tutti lo conoscevano come il "Joe della classe media" ma il neodegli Stati Uniti , anche se rimane uno dei più poveri politici americani di lungo corso, negli ...

trash_italiano : Joe Biden che inizia l’inaugurazione con Lady Gaga e la chiude con Katy Perry è il mio presidente. - CottarelliCPI : Oggi finisce la fallimentare presidenza Trump. Non invidio a Joe Biden l’enorme lavoro che ha davanti, ma sono feli… - StefanoGuerrera : con una cerimonia dove tutti hanno la mascherina, dove il tipo sanifica in maniera convulsa il leggio dopo ogni dis… - SonSempreIoEh : @malanovao @heyjude_90 bah, si coglionano da soli. prima lo sostengono, poi lo perculano. tipo sto tizio... quando… - Link4Universe : Il primo giorno da presidente, Joe Biden ha già firmato 17 ordini esecutivi per ritornare nell'Accordo di Parigi su… -