Jill Biden, primo look in Tiffany come Melania Trump: il significato segreto (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il look che Jill Biden ha sfoggiato alla cerimonia di insediamento di suo marito Joe alla Presidenza degli Stati Uniti ricorda pericolosamente quello che nel lontano 2017 indossò Melania Trump. Non tanto nel taglio, quanto nel colore: infatti le due donne, pur così diverse, hanno scelto il color Tiffany. E la loro decisione non è casuale, perché quella particolare tonalità di azzurro racchiude un significato segreto. Jill Biden ha optato per l’occasione un abito in tweed con cappotto coordinato della stilista newyorkese Markarian, con inserti in velluto e tulle e decorazioni fatte da cristalli Swarovski in grado di riflettere la luce, mentre il colletto è fatto di pietre e perle montati secondo un motivo floreale in ... Leggi su dilei (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ilcheha sfoggiato alla cerimonia di insediamento di suo marito Joe alla Presidenza degli Stati Uniti ricorda pericolosamente quello che nel lontano 2017 indossò. Non tanto nel taglio, quanto nel colore: infatti le due donne, pur così diverse, hanno scelto il color. E la loro decisione non è casuale, perché quella particolare tonalità di azzurro racchiude unha optato per l’occasione un abito in tweed con cappotto coordinato della stilista newyorkese Markarian, con inserti in velluto e tulle e decorazioni fatte da cristalli Swarovski in grado di riflettere la luce, mentre il colletto è fatto di pietre e perle montati secondo un motivo floreale in ...

Lady Gaga ha indossato un bellissimo abito firmato Schiaparelli durante la cerimonia d'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca ...

Joe Biden e l’arredamento dello Studio ovale: cosa c’è nell’ufficio del nuovo presidente

Il 46esimo inquilino della Casa Bianca ha allestito il suo studio con immagini di grandi leader e attivisti: «Era importante che assomigliasse all’America», ha spiegato lo staff ...

