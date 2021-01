Jill Biden, la prima first lady a mantenere un lavoro retribuito fuori dalla Casa Bianca (Di giovedì 21 gennaio 2021) Quello che già sappiamo è che la first lady Jill Tracy Jacobs, coniugata Biden, 69 anni, entrerà nella storia come la prima first lady del Paese che continuerà a svolgere un lavoro retribuito fuori dalla Casa Bianca. Lei insegna Letteratura inglese da 36 anni e ha continuato a farlo anche durante gli otto anni in cui suo marito, il presidente Joe Biden, è stato vicepresidente nell’amministrazione Obama. E ora l’ha detto e ridetto: vuole continuare a insegnare al Northern Virginia Community College. Il marito ci ha tenuto a ripeterlo anche durante il suo intervento alla convention: «Lei non fa l’insegnante, è un insegnante», quasi fosse una missione, una parte troppo costitutiva della sua identità per abbandonare Leggi su vanityfair (Di giovedì 21 gennaio 2021) Quello che già sappiamo è che la first lady Jill Tracy Jacobs, coniugata Biden, 69 anni, entrerà nella storia come la prima first lady del Paese che continuerà a svolgere un lavoro retribuito fuori dalla Casa Bianca. Lei insegna Letteratura inglese da 36 anni e ha continuato a farlo anche durante gli otto anni in cui suo marito, il presidente Joe Biden, è stato vicepresidente nell’amministrazione Obama. E ora l’ha detto e ridetto: vuole continuare a insegnare al Northern Virginia Community College. Il marito ci ha tenuto a ripeterlo anche durante il suo intervento alla convention: «Lei non fa l’insegnante, è un insegnante», quasi fosse una missione, una parte troppo costitutiva della sua identità per abbandonare

StefanoGuerrera : con una cerimonia dove tutti hanno la mascherina, dove il tipo sanifica in maniera convulsa il leggio dopo ogni dis… - chetempochefa : “Per curare una nazione occorre non dimenticare.” - Il presidente Joe Biden, la first lady Jill Biden, la vicepres… - Tg3web : L'inno cantato da Lady Gaga, la frase in spagnolo di Jennifer Lopez, i versi di Amanda Gorman, poetessa ventiduenne… - Cenciolina : RT @StefanoGuerrera: con una cerimonia dove tutti hanno la mascherina, dove il tipo sanifica in maniera convulsa il leggio dopo ogni discor… - VanityFairIt : Le donne Biden hanno offerto ispirazioni sartoriali anche al concerto inaugurale -

Ultime Notizie dalla rete : Jill Biden Chi è Jill Tracy Biden, insegnante e moglie del 46mo Presidente americano Sky Tg24 Joe Biden e Kamala Harris : Le prime sfide vaccino, economia e razzismo

Joe Biden ha giurato come 46/mo presidente degli Stati Uniti davanti al presidente della Corte suprema John Roberts, su una vecchia bibbia di famiglia (127 anni) tenuta dalla moglie Jill. “Giuro solen ...

Lady Gaga incanta Biden (e l’America) con l’abito Schiaparelli Haute Couture

Lady Gaga ha indossato un bellissimo abito firmato Schiaparelli durante la cerimonia d'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca ...

Joe Biden ha giurato come 46/mo presidente degli Stati Uniti davanti al presidente della Corte suprema John Roberts, su una vecchia bibbia di famiglia (127 anni) tenuta dalla moglie Jill. “Giuro solen ...Lady Gaga ha indossato un bellissimo abito firmato Schiaparelli durante la cerimonia d'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca ...