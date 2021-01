Jill Biden, Kamala Harris e tutti gli altri outfit per l’Inauguration Concert (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una in bianco, l’altra in nero: l’alfa e l’omega della moda per mandare alla nazione e al mondo messaggi inclusivi anche dal punto di vista sartoriale. In occasione del concerto virtuale filmato all’esterno del Lincoln Memorial, accompagnato da messaggi pre-registrati, Jill Biden e Kamala Harris hanno continuato il discorso couture iniziato qualche ora prima al giuramento. Ok, il tradizionale ballo di gala a causa delle restrizioni per il Covid-19 non ha avuto luogo, ma in ogni caso sono molti gli outfit che hanno fatto vere e proprie dichiarazioni di stile, e non solo. Leggi su vanityfair (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una in bianco, l’altra in nero: l’alfa e l’omega della moda per mandare alla nazione e al mondo messaggi inclusivi anche dal punto di vista sartoriale. In occasione del concerto virtuale filmato all’esterno del Lincoln Memorial, accompagnato da messaggi pre-registrati, Jill Biden e Kamala Harris hanno continuato il discorso couture iniziato qualche ora prima al giuramento. Ok, il tradizionale ballo di gala a causa delle restrizioni per il Covid-19 non ha avuto luogo, ma in ogni caso sono molti gli outfit che hanno fatto vere e proprie dichiarazioni di stile, e non solo.

StefanoGuerrera : con una cerimonia dove tutti hanno la mascherina, dove il tipo sanifica in maniera convulsa il leggio dopo ogni dis… - chetempochefa : “Per curare una nazione occorre non dimenticare.” - Il presidente Joe Biden, la first lady Jill Biden, la vicepres… - Tg3web : L'inno cantato da Lady Gaga, la frase in spagnolo di Jennifer Lopez, i versi di Amanda Gorman, poetessa ventiduenne… - martiparsi : RT @StefanoGuerrera: con una cerimonia dove tutti hanno la mascherina, dove il tipo sanifica in maniera convulsa il leggio dopo ogni discor… - manicsash : RT @AllStarsLA: Se vedo un altro tweet dove ci si riferisce a Jill Biden o Lady Gaga come 'esempi di immigrate che ce l'hanno fatta' mi fac… -

Ultime Notizie dalla rete : Jill Biden Chi è Jill Tracy Biden, insegnante e moglie del 46mo Presidente americano Sky Tg24 Jill Biden, Kamala Harris e tutti gli altri outfit per l'Inauguration Concert

Brillantini, scarpe da ginnastica, tuxedo e abiti dai mille colori: le donne Biden (oltre Jill, molte tra figlie e nipoti) hanno offerto ispirazioni sartoriali anche in occasione del concerto inaugura ...

Come Biden alla moglie, ecco le dediche d'amore dei vip

Con queste poche, semplici e tenere parole Joe Biden prima dell’insediamento alla Casa Bianca si è rivolto su Twitter alla moglie Jill. Nemmeno il presidente degli Stati Uniti rinuncia alla dedica ...

Brillantini, scarpe da ginnastica, tuxedo e abiti dai mille colori: le donne Biden (oltre Jill, molte tra figlie e nipoti) hanno offerto ispirazioni sartoriali anche in occasione del concerto inaugura ...Con queste poche, semplici e tenere parole Joe Biden prima dell’insediamento alla Casa Bianca si è rivolto su Twitter alla moglie Jill. Nemmeno il presidente degli Stati Uniti rinuncia alla dedica ...