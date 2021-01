Jennifer Lopez alla Casa Bianca: il look total white sorprende Biden (Di giovedì 21 gennaio 2021) Jennifer Lopez, presente alla cerimonia di insediamento del 46esimo Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden, sorprende il pubblico presente con un look total white in grado di coniugare bellezza ed eleganza. Biden è il nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America. Aria di cambiamento alla Casa Bianca in quella che, a tutti gli effetti, si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 21 gennaio 2021), presentecerimonia di insediamento del 46esimo Presidente degli Stati Uniti d’America Joeil pubblico presente con unin grado di coniugare bellezza ed eleganza.è il nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America. Aria di cambiamentoin quella che, a tutti gli effetti, si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

SkyTG24 : #InaugurationDay Jennifer Lopez ha cantato 'This land is your Land' durante la cerimonia di insediamento di Joe Bid… - Tg3web : L'inno cantato da Lady Gaga, la frase in spagnolo di Jennifer Lopez, i versi di Amanda Gorman, poetessa ventiduenne… - MarioManca : Jennifer Lopez e la sua pelle che brilla di luce propria. #InaugurationDay - piperit99893162 : @GianricoCarof Anche la frase in spagnolo detta da Jennifer Lopez. ?? - FrancescoGall1 : RT @Ddlovatoicon: Demi Lovato, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Katy Perry, l'hanno ucciso e si Biden conosce il talento. #Inauguration #Celebrat… -