Izabel Goulart lascia senza fiato | lato B da urlo per lady Trapp FOTO

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Come di consuetonon perde occasione perre letteralmentei propri fan. La bella modella e compagna di vita del portiere tedesco Kevin, posta unain cui è ritratta di spalle con un vestito bianco elegante e attilche non fa altro che mettere in mostra il suoB. Di seguito ladella modella pubblicata su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) SportFace.

FabianRothschi1 : @marcocattaneo Ora, da un intervista dove esprime un desiderio come un bambino quando scrive la letterina a Babbo N… - CalcioWeb : @iza_goulart è bellissima: la compagna di #Trapp mette in mostra il lato b - gazzettaGranata : Gossip Girl: Aquilani, Noemy è wow! Ambra e il flusso positivo con Allegri, Izabel Goulart e Diletta Leotta…… - cmdotcom : #Gossip Girl: #Aquilani, Noemy è wow! #Ambra e il flusso positivo con #Allegri, Izabel #Goulart e #Diletta #Leotta.… - zazoomblog : VIDEO - Izabel Goulart vacanze su un’isola da sogno e fisico da urlo - #VIDEO #Izabel #Goulart #vacanze -

Ultime Notizie dalla rete : Izabel Goulart

Sportface.it

Come di consueto Izabel Goulart non perde occasione per lasciare letteralmente senza fiato i propri fan. La bella modella e compagna di vita del portiere tedesco Kevin Trapp, posta una foto in cui è r ...La compagna del portiere dell'Eintracht fa sognare i social con i suoi ultimi scatti che esaltano le sue curve perfette ...