“Italia’s got talent”: dal 27 gennaio alla ricerca del talento (Di giovedì 21 gennaio 2021) E’ tutto pronto per la nuova edizione di Italia’s Got talent in cui la giuria andrà alla ricerca del talento attraverso performance strabilianti e anche particolari Siete pronti e carichi? Dal 27 gennaio 2021 alle ore 21:30 ritorna su Tv8 la nuova edizione di “Italia’s Got talent”, il programma che va alla ricerca del talento. In tutti questi anni, sul palco del popolarissimo programma, si sono esibiti gente comune ma anche professionisti che volevano mettere in mostra il loro talento. Ballerini, circensi, cantanti, attori, giocolieri e comici hanno cercato di farsi conoscere e di arrivare fino alla fine per diventare il vincitore del programma. Lo show si svolgerà ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) E’ tutto pronto per la nuova edizione diGotin cui la giuria andràdelo attraverso performance strabilianti e anche particolari Siete pronti e carichi? Dal 272021 alle ore 21:30 ritorna su Tv8 la nuova edizione di “Got”, il programma che vadelo. In tutti questi anni, sul palco del popolarissimo programma, si sono esibiti gente comune ma anche professionisti che volevano mettere in mostra il loroo. Ballerini, circensi, cantanti, attori, giocolieri e comici hanno cercato di farsi conoscere e di arrivare finofine per diventare il vincitore del programma. Lo show si svolgerà ...

statodelsud : Italia’s Got Talent 2021: 4 cose che non sapevi sul giudice Mara Maionchi - Pino__Merola : Italia’s Got Talent 2021: 4 cose che non sapevi sul giudice Mara Maionchi - Marilenapas : RT @SkyTG24: Italia's Got Talent 2021: 4 cose che non sapevi sul giudice Mara Maionchi - SkyTG24 : Italia's Got Talent 2021: 4 cose che non sapevi sul giudice Mara Maionchi - tw_fyvry : SkyUno sta mandando la Finale di Italia's Got Talent, datata 7 marzo 2020. Ovvero, l'ultimo giorno con un minimo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s got Regali di Natale: 1 italiano su 3 li acquisterà a Novembre con un budget da 150 a 200 euro castelloincantato.it