Italiani senza mascherina a breve. Lo ha annunciato il vice-ministro Sileri (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il vice-ministro della Salute Pierpaolo Sileri, in una recente intervista, ha parlato della fine delle restrizioni nei prossimi mesi web sourceL'uso della mascherina potrebbe non essere più obbligatorio nei prossimi mesi. Di questo e di tanto altro ha parlato oggi Pierpaolo Sileri e le sue parole hanno dato sicuramente un barlume di speranza a molti Italiani in un periodo ancora durissimo nella lotta al Coronavirus. E' passato infatti quasi un anno da quando le nostre abitudini sono cambiate: ci siamo abituati a uscire poco di casa, ad indossare la mascherina anche all'aperto e a limitare visite ad amici e parenti. Ma soprattutto tante attività commerciali sono state messe a dura prova dalla pandemia. Lo stesso viceministro della ...

