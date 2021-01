Italian Sportrait Awards 2021. Cominciano le votazioni online, chi sono i finalisti della nona edizione? (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si ripropone come ogni anno l’appuntamento con gli Italian Sportrait Awards, premio organizzato da Confsport Italia con l’obiettivo di dare rilievo ai protagonisti Italiani dello sport globale. Gli ISA, giunti nel 2021 alla nona edizione, sono patrocinati per l’occasione dal parlamento europeo, a testimonianza del valore di una manifestazione che può contare inoltre sul sostegno di molteplici federazioni e gruppi sportivi civili e militari. L’emergenza sanitaria legata al Covid-19, che ha condizionato inevitabilmente numerose discipline nell’arco degli ultimi dodici mesi, ha costretto l’organizzazione ad apportare alcune modifiche (nella selezione degli atleti e nella votazione de Il Campione dei ragazzi) confermando comunque il principio di ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si ripropone come ogni anno l’appuntamento con gli, premio organizzato da Confsport Italia con l’obiettivo di dare rilievo ai protagonistii dello sport globale. Gli ISA, giunti nelallapatrocinati per l’occasione dal parlamento europeo, a testimonianza del valore di una manifestazione che può contare inoltre sul sostegno di molteplici federazioni e gruppi sportivi civili e militari. L’emergenza sanitaria legata al Covid-19, che ha condizionato inevitabilmente numerose discipline nell’arco degli ultimi dodici mesi, ha costretto l’organizzazione ad apportare alcune modifiche (nella selezione degli atleti e nella votazione de Il Campione dei ragazzi) confermando comunque il principio di ...

Si ripropone come ogni anno l'appuntamento con gli Italian Sportrait Awards, premio organizzato da Confsport Italia con l'obiettivo di dare rilievo ai protagonisti italiani dello sport globale. Gli IS ...

Il movimento paralimpico sarà rappresentato anche dall'equipaggio del quattro con Pr3. La manifestazione - giunta alla nona edizione - è organizzata dalla Confsport Italia Asdr ...

Il movimento paralimpico sarà rappresentato anche dall'equipaggio del quattro con Pr3. La manifestazione - giunta alla nona edizione - è organizzata dalla Confsport Italia Asdr ...