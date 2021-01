Italia-Slovacchia oggi, Preolimpico pallanuoto: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 21 gennaio 2021) Da martedì Trieste è la sede del Preolimpico femminile di pallanuoto: si giocherà infatti fino a domenica 24 gennaio e saranno messi in palio due posti per Tokyo. Dopo la prima fase a gironi, tutte le squadre passeranno alla fase ad eliminazione diretta. Il Girone A comprende Italia, Paesi Bassi, Francia e Slovacchia: le azzurre chiuderanno il loro raggruppamento oggi, giovedì 21 gennaio, alle ore 18.00 contro la Slovacchia. Un successo potrebbe non bastare all’Italia per conquistare la vetta del raggruppamento. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming in abbonamento su FINA TV, mentre le gare del Setterosa saranno trasmesse anche in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay. OA Sport vi assicurerà, ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Da martedì Trieste è la sede delfemminile di: si giocherà infatti fino a domenica 24 gennaio e saranno messi in palio due posti per Tokyo. Dopo la prima fase a gironi, tutte le squadre passeranno alla fase ad eliminazione diretta. Il Girone A comprende, Paesi Bassi, Francia e: le azzurre chiuderanno il loro raggruppamento, giovedì 21 gennaio, alle ore 18.00 contro la. Un successo potrebbe non bastare all’per conquistare la vetta del raggruppamento. Tutte le gare saranno trasmesse in direttain abbonamento su FINA TV, mentre le gare del Setterosa saranno trasmesse anche in tv in chiaro su RaiSport+HD ed ingratuito su RaiPlay. OA Sport vi assicurerà, ...

infoitsport : Preolimpico di Trieste. Olanda-Italia 7-7. Giovedì la Slovacchia alle 18 su Rai Sport +HD - TgrRaiFVG : Pallanuoto, Italia e Olanda si dividono punti del big match e primato. Torneo preolimpico, alla Bianchi 7-7 fra il… - Th3P3ck : RT @ConfindustriaUd: In #Italia il prelievo fiscale sul #lavoro è tra i più elevati d'#Europa (valori più alti solo in Slovacchia e Grecia)… - FFriul : RT @ConfindustriaUd: In #Italia il prelievo fiscale sul #lavoro è tra i più elevati d'#Europa (valori più alti solo in Slovacchia e Grecia)… - _Salvo_74 : RT @EliseiNicole: DITTATURA COVID - INIZIA LA SLOVACCHIA, TEST OBBLIGATORIO PER POTER LAVORARE - Database Italia -