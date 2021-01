Italia-Slovacchia 26-4 | Queirolo | “Siamo state brave a non prendere sottogamba la gara”

(Di giovedì 21 gennaio 2021) “Quando giochi questo tipo di incontri rischi sempre di sottovalutare l’avversario, quindi non è mai facile.a mettere in pratica ciò che abbiamo provato in questo periodo”. Elisa, capitano del Setterosa, ha commentato la vittoria dell’per 26-4 contro la. “Nel gruppo c’è voglia di combattere, all’interno c’è un grande spirito di sacrificio. Posraggiungere il nostro obiettivo ma prima dobbiamo focalizzarci sul quarto di finale”. SportFace.

“Quando giochi questo tipo di incontri rischi sempre di sottovalutare l’avversario, quindi non è mai facile. Siamo state brave a mettere in pratica ciò che abbiamo provato in questo periodo”. Elisa Qu ...L'Italia della pallanuoto femminile ha conquistato il primo posto del Gruppo A, per quanto riguarda il torneo Preolimpico di Trieste 2021. Il Setterosa ha sconfitto nettamente la Slovacchia, mediante ...