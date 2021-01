Iraq: attacco kamikaze a Baghdad, almeno 28 morti (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sale a 28 morti e 73 feriti il bilancio ancora non definitivo del duplice attentato suicida compiuto oggi nel centro di Baghdad. Lo riferiscono fonti mediche e militari della capitale irachena citate dai... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sale a 28e 73 feriti il bilancio ancora non definitivo del duplice attentato suicida compiuto oggi nel centro di. Lo riferiscono fonti mediche e militari della capitale irachena citate dai...

TuttoQuaNews : RT @repubblica: Iraq, doppio attacco suicida a Bagdad, almeno 13 morti - IlGattopardo10 : Iniziamo subito bene, attacco terroristico in Iraq e blm in azione in usa......perché pensare male? Dai su portiamo… - GiovannaConfal5 : RT @repubblica: Iraq, doppio attacco suicida a Bagdad, almeno 13 morti - repubblica : Iraq, doppio attacco suicida a Bagdad, almeno 13 morti - francescamusac2 : RT @ofcs_report: +++#Baghdad doppio attacco suicida al #mercato di Piazza #Tayaran: 12 morti e 44 feriti secondo l'ultimo bilancio dei medi… -