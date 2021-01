Iraq, almeno 13 morti a Baghdad per il primo attacco suicida dopo quasi 2 anni (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un doppio attacco suicida in un mercato affollato del centro di Baghdad, in Iraq, ha ucciso almeno 13 persone. Lo riporta la Cnn citando un funzionario della sicurezza irachena. L’attacco bomba è avvenuto la mattina di oggi, giovedì 21 gennaio. Le forze di sicurezza irachene hanno dichiarato di aver inseguito i due attentatori prima che questi si facessero saltare in aria. Il primo attentatore è entrato nel mercato e, fingendo di essere malato, ha chiesto aiuto, facendo sì che la gente si radunasse intorno a lui prima di farsi saltare in aria, secondo funzionari e media statali. Il secondo attentatore è poi arrivato sul posto a bordo di una moto prima di far esplodere il suo giubbotto esplosivo. Si tratta del primo attacco ... Leggi su tpi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un doppioin un mercato affollato del centro di, in, ha ucciso13 persone. Lo riporta la Cnn citando un funzionario della sicurezza irachena. L’bomba è avvenuto la mattina di oggi, giovedì 21 gennaio. Le forze di sicurezza irachene hanno dichiarato di aver inseguito i due attentatori prima che questi si facessero saltare in aria. Ilattentatore è entrato nel mercato e, fingendo di essere malato, ha chiesto aiuto, facendo sì che la gente si radunasse intorno a lui prima di farsi saltare in aria, secondo funzionari e media statali. Il secondo attentatore è poi arrivato sul posto a bordo di una moto prima di far esplodere il suo giubbotto esplosivo. Si tratta del...

