Ior | Caloia condannato a 8 anni Sentenza storica in Vaticano

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Tribunalepresieduto da Giuseppe Pignatone, affiancato da Venerando Marano e Carlo Bonzano, hal’ex presidente dello IOR Angelo(81) in primo grado a 8e 11 mesi di reclusione per i reati di riciclaggio e appropriazione indebita aggravata, e a pagare una multa di 12.500 euro; l’avvocato Gabriele Liuzzo (97) a ottodi carcere e Lamberto Liuzzo (55), figlio di Gabriele, a 5e due mesi e al pagamento di una multa di 8mila euro; i tre imputati sono stati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici vaticani. Pesantissima anche la condanna economica. Il Tribunale ha disposto la confisca di circa 38 milioni di euro. Infine, gli imputati sono stati condannati al risarcimento dei ...

(Adnkronos) - Otto anni e 11 mesi di reclusione per Angelo Caloia e Gabriele Liuzzo, oltre a una multa di 12.500 euro, per i reati di riciclaggio e ...La giustizia vaticana ha condannato a 8 anni e 11 mesi di reclusione Angelo Caloia, che per 20 anni, fino al 2009, è stato presidente dell’Istituto per le opere di religione (IOR), la banca pontificia ...