Inzaghi | “Non vediamo l’ora di cancellare la sconfitta di Crotone Il Torino ha una rosa da Europa League”

Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha presentato così in conferenza stampa la sfida in programma domani sera allo stadio Vigorito contro il Torino. Un match che mette in palio punti pesantissimi in ottica salvezza: Come sta il Benevento dopo la sconfitta di Crotone?"Non vediamo l'ora di scendere in campo. E' una partita difficile da commentare, domenica scorsa abbiamo prodotto un numero incredibile di occasioni da gol senza riuscire a passare in vantaggio nè a pareggiare successivamente. Una parentesi da chiudere quanto prima, il calendario ci offre subito l'opportunità di riscattarci ma guai a sottovalutare il Torino che, soprattutto in attacco, ha giocatori di livello assoluto". Come sta Insigne e quale sarebbe il suo sostituto naturale?"Dico subito che Iago ...

