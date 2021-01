Inzaghi, le novità su Viola e la formazione: “Ecco chi potrebbe sostituire Insigne” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Si sbottona ma non troppo. Filippo Inzaghi presenta la sfida in programma domani sera al Vigorito con il Torino facendo il punto della situazione sugli infortunati e svelando i possibili sostituti di Insigne, in dubbio fino alla rifinitura. Di seguito le parole del tecnico sannita: Insigne e Iago Falque – Iago non può giocare dal primo minuto, potrà darci una mano solo nel secondo tempo. Su Insigne valuteremo domani mattina se può giocare dall’inizio. Se starà bene deciderò se utilizzarlo perché ha perso gli ultimi quattro allenamenti. Se non ce la farà giocherà lì uno tra Tello e Improta. formazione – Al di là di Crotone dobbiamo cercare di giocare al meglio. A Crotone abbiamo costruito tanto ma siamo stati sfortunati negli episodi. Domani mattina decideremo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Si sbottona ma non troppo. Filippopresenta la sfida in programma domani sera al Vigorito con il Torino facendo il punto della situazione sugli infortunati e svelando i possibili sostituti di, in dubbio fino alla rifinitura. Di seguito le parole del tecnico sannita:e Iago Falque – Iago non può giocare dal primo minuto, potrà darci una mano solo nel secondo tempo. Suvaluteremo domani mattina se può giocare dall’inizio. Se starà bene deciderò se utilizzarlo perché ha perso gli ultimi quattro allenamenti. Se non ce la farà giocherà lì uno tra Tello e Improta.– Al di là di Crotone dobbiamo cercare di giocare al meglio. A Crotone abbiamo costruito tanto ma siamo stati sfortunati negli episodi. Domani mattina decideremo ...

