Inter, una cordata vip vuole entrare nel club: anche Moratti è interessato (Di giovedì 21 gennaio 2021) Massimo Moratti potrebbe ritornare in società all'Inter attraverso Interspac, una holding creata da un gruppo di tifosi nerazzurri Con un'intervista rilasciata a Repubblica, l'economista Carlo Cottarelli ha confermato che Interspac, la holding creata nel luglio 2018 da un gruppo di tifosi dell'Inter, punta ad entrare nell'azionariato del club nerazzurro con una quota di minoranza. FUND RAISING – «Il tempo stringe e non abbiamo l'illusione di trovare soldi a sufficienza per rilevare il club. Vogliamo fare la nostra parte, avviando un progetto di fund raising per aiutare l'Inter a continuare a essere grande». TIFOSI VIP – «Coinvolgeremo interisti celebri, da Valentino Rossi all'architetto Stefano Boeri, ...

