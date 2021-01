Insegna al figlio come funziona un muletto ma il risultato è un vero disastro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un uomo prova a spiegare a suo figlio come si guida e utilizza un classico muletto, un carrello elevatore da cantiere. Il ragazzo dovrebbe riuscire a sollevare un container. L'attività però ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un uomo prova a spiegare a suosi guida e utilizza un classico, un carrello elevatore da cantiere. Il ragazzo dovrebbe riuscire a sollevare un container. L'attività però ...

a_cescon : @cicalaroberto Un papà che insegna al figlio a dire juve merda invece è un fulgido esempio di goliardia. Ma mi faccia il piacere! - godzyperplesso : @inadeguata Ma poi, scusami, ma se uno sente così il bisogno che il figlio impari la disciplina ecc, non gliela insegna a casa? - LaRobiErre : @simpaol @Stefanoboh sì è il figlio che ha sempre rigato dritto invece nisba. La virtù è premio a se stessa. Alla… - xconnexiionx : Anne insegna anche a tuo figlio a fare le dirette per favore - markaraci : «Signore e signori, ho un solo rimpianto: che non sia qui mio figlio. Sarebbe stato presentato lui come nuovo presi… -

Ultime Notizie dalla rete : Insegna figlio Il giallo dei coniugi spariti La pista che porta al figlio tra liti, palestra e steroidi ilGiornale.it Bolzano, Benno Neumair e il movente per l’omicidio dei genitori: «Rivolevano i soldi delle tasse universitarie»

Benno Neumair, indagato per l’omicidio dei genitori, ha lavorato come supplente alle scuole von Aufschnaiter ma non risulta che avesse conseguito il titolo universitario ...

Insegna al figlio come funziona un muletto ma il risultato è un vero disastro

Un uomo prova a spiegare a suo figlio come si guida e utilizza un classico muletto, un carrello elevatore da cantiere. Il ragazzo dovrebbe riuscire a sollevare un container.

Benno Neumair, indagato per l’omicidio dei genitori, ha lavorato come supplente alle scuole von Aufschnaiter ma non risulta che avesse conseguito il titolo universitario ...Un uomo prova a spiegare a suo figlio come si guida e utilizza un classico muletto, un carrello elevatore da cantiere. Il ragazzo dovrebbe riuscire a sollevare un container.