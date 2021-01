Industria: Ucimu, in quarto trimestre 2020 ordini macchine utensili -18% (2) (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Adnkronos) – Il 2020, continua Colombo, “è stato indubbiamente complesso ma siamo fiduciosi che, già nei primi mesi del 2021, la situazione migliorerà. Misure governative di incentivo alla sostituzione dei macchinari obsoleti e alla transizione 4.0, disponibilità dei vaccini, insieme alla presenza di due importantissimi eventi fieristici sul territorio italiano quali, Lamiera ed Emo Milano 2021, entrambi ospitati a Fieramilano Rho, fanno ben sperare circa l’andamento di questo nuovo anno”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Adnkronos) – Il, continua Colombo, “è stato indubbiamente complesso ma siamo fiduciosi che, già nei primi mesi del 2021, la situazione migliorerà. Misure governative di incentivo alla sostituzione dei macchinari obsoleti e alla transizione 4.0, disponibilità dei vaccini, insieme alla presenza di due importantissimi eventi fieristici sul territorio italiano quali, Lamiera ed Emo Milano 2021, entrambi ospitati a Fieramilano Rho, fanno ben sperare circa l’andamento di questo nuovo anno”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

zazoomblog : Industria: Ucimu in quarto trimestre 2020 ordini macchine utensili -18% - #Industria: #Ucimu #quarto #trimestre - TV7Benevento : Industria: Ucimu, in quarto trimestre 2020 ordini macchine utensili -18% (2)... - TV7Benevento : Industria: Ucimu, in quarto trimestre 2020 ordini macchine utensili -18%... -

Ultime Notizie dalla rete : Industria Ucimu Industria: Ucimu, in quarto trimestre 2020 ordini macchine utensili -18% Fortune Italia Industria: Ucimu, in quarto trimestre 2020 ordini macchine utensili -18% (2)

(Adnkronos) - Il 2020, continua Colombo, "è stato indubbiamente complesso ma siamo fiduciosi che, già nei primi mesi del 2021, la situazione migliorerà. Misure governative di incentivo alla sostituzio ...

INDUSTRIA/ Ordini ancora in calo per le macchine utensili nel quarto trimestre 2020

Anche nell’ultimo trimestre del 2020 la raccolta ordini di macchine utensili registra segno negativo. Gli ultimi dati di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ...

(Adnkronos) - Il 2020, continua Colombo, "è stato indubbiamente complesso ma siamo fiduciosi che, già nei primi mesi del 2021, la situazione migliorerà. Misure governative di incentivo alla sostituzio ...Anche nell’ultimo trimestre del 2020 la raccolta ordini di macchine utensili registra segno negativo. Gli ultimi dati di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ...