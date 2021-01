India, incendio nella più grande fabbrica di vaccini al mondo: 5 morti (Di giovedì 21 gennaio 2021) Almeno cinque persone sono morte a causa di un incendio divampato nella giornata di oggi, 21 gennaio 2021, al Serum Institute di Pune, nell’India occidentale. Secondo quanto riportano i media locali, la produzione di vaccini anti Covid non è stata danneggiata, ma alcune persone sarebbero rimaste bloccate all’interno. Le fiamme sono scoppiate in un sito in costruzione della grande struttura, che sarebbe solo adiacente allo stabilimento attivo nella produzione di milioni di dosi del vaccino Covishield sviluppato da AstraZeneca in collaborazione con l’università di Oxford. “Ci stiamo concentrando sul salvataggio delle persone bloccate. Non mi importa di nient’altro”, ha dichiarato il Ceo del Serum Institute Adar Poonawalla a India Today TV. “Stiamo cercando di salvare la ... Leggi su tpi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Almeno cinque persone sono morte a causa di undivampatogiornata di oggi, 21 gennaio 2021, al Serum Institute di Pune, nell’occidentale. Secondo quanto riportano i media locali, la produzione dianti Covid non è stata danneggiata, ma alcune persone sarebbero rimaste bloccate all’interno. Le fiamme sono scoppiate in un sito in costruzione dellastruttura, che sarebbe solo adiacente allo stabilimento attivoproduzione di milioni di dosi del vaccino Covishield sviluppato da AstraZeneca in collaborazione con l’università di Oxford. “Ci stiamo concentrando sul salvataggio delle persone bloccate. Non mi importa di nient’altro”, ha dichiarato il Ceo del Serum Institute Adar Poonawalla aToday TV. “Stiamo cercando di salvare la ...

