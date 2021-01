India, incendio nella più grande fabbrica di vaccini al mondo: 5 morti (Video) (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen – Un impressionante incendio nel campus del Serum Institute of India di Pune, il più grande produttore di vaccini al mondo, ha provocato oggi cinque morti. La tv locale ha mostrato le spaventose immagini delle fiamme, ma stando a quanto riferito dalla stampa Indiana la produzione di vaccini anti-Covid non sarebbe stata danneggiata. Purtroppo però hanno perso la vita cinque persone, i cui corpi sono stati trovati dai vigili del fuoco accorsi sul posto per spegnere le fiamme divampate al quinto piano di uno degli edifici più recenti del campus. India, dove si produce il vaccino Quest’ultimo ospita l’azienda Indiana che produce il vaccino dell’AstraZeneca. “Siamo profondamente rattristati e porgiamo le nostre ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen – Un impressionantenel campus del Serum Institute ofdi Pune, il piùproduttore dial, ha provocato oggi cinque. La tv locale ha mostrato le spaventose immagini delle fiamme, ma stando a quanto riferito dalla stampana la produzione dianti-Covid non sarebbe stata danneggiata. Purtroppo però hanno perso la vita cinque persone, i cui corpi sono stati trovati dai vigili del fuoco accorsi sul posto per spegnere le fiamme divampate al quinto piano di uno degli edifici più recenti del campus., dove si produce il vaccino Quest’ultimo ospita l’aziendana che produce il vaccino dell’AstraZeneca. “Siamo profondamente rattristati e porgiamo le nostre ...

repubblica : Incendio al Serum Institute of India, il più grande produttore di vaccini al mondo - Radio1Rai : ?? #India Incendio in corso al Serum Institute, il più grande produttore di vaccini al mondo. Secondo fonti aziendal… - IlPrimatoN : E sempre in India è scoppiata un'altra misteriosa epidemia - RiccardoLaudad1 : potrebbe essere che il vaccino non e cosi letale come quelli a mRna. il NWO non lo vuole in circolazione.... India… - GianniVezzani1 : Doppio dramma, a fuoco il deposito di vaccini anti-Covid: 'Forniture a rischio' -