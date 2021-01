Indennizzo per ritardi portabilità: come ottenere il rimborso (Di giovedì 21 gennaio 2021) In genere occorrono 3 giorni lavorativi per cambiare gestore telefonico mantenendo il proprio numero, ma in alcuni casi possono registrarsi dei ritardi portabilità. come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, gli utenti possono chiedere un Indennizzo per ogni giorno di ritardo trascorso, che arriverà come rimborso sul credito della SIM. Le cause che generano i ritardi portabilità possono essere tante, tra cui un flusso fuori portata di movimenti in uscita o in entrata. A prescindere da quale sia la ragione, la delibera 147/11/CIR dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni prevede che a partire dal 3 giorno lavorativo l’utente possa chiedere un Indennizzo (la richiesta dovrà essere fatta al nuovo operatore telefonico, al di là di chi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) In genere occorrono 3 giorni lavorativi per cambiare gestore telefonico mantenendo il proprio numero, ma in alcuni casi possono registrarsi deiriportato da ‘mondomobileweb.it‘, gli utenti possono chiedere unper ogni giorno di ritardo trascorso, che arriveràsul credito della SIM. Le cause che generano ipossono essere tante, tra cui un flusso fuori portata di movimenti in uscita o in entrata. A prescindere da quale sia la ragione, la delibera 147/11/CIR dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni prevede che a partire dal 3 giorno lavorativo l’utente possa chiedere un(la richiesta dovrà essere fatta al nuovo operatore telefonico, al di là di chi ...

