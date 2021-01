Incendio nel più grande impianto di vaccini Covid, la situazione FOTO (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un Incendio scoppia all’interno di una fabbrica che produce vaccini Covid destinati a tre continenti. Si tratta dello stabilimento più grande al mondo. Un Incendio è scoppiato all’interno del più grande sito di produttore mondiale di vaccini contro il Coronavirus. Enormi pennacchi di fumo sono stati visti emergere dal Serum Institute of India (SII), nella L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Unscoppia all’interno di una fabbrica che producedestinati a tre continenti. Si tratta dello stabilimento piùal mondo. Unè scoppiato all’interno del piùsito di produttore mondiale dicontro il Coronavirus. Enormi pennacchi di fumo sono stati visti emergere dal Serum Institute of India (SII), nella L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Il rogo è scaturito da un corto circuito del quadro elettrico nel locale cantine e si è propagato nelle parti comuni dello stabile. Nessun danno alle abitazioni ...

Incendio nei locali del Serum Institute, il più grande produttore di vaccini al mondo: “Quello contro il Covid è al sicuro”

Un incendio è scoppiato oggi in India nei locali del Serum Institute, il principale produttore di vaccini al mondo. L’incendio scoppiato nella fabbrica di Pune, nell’India occidentale, non riguarda la ...

