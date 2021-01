In dieci mesi l’Inps ha erogato 33,5 miliardi a supporto di famiglie e attività economiche. Quindici milioni i beneficiari (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel periodo di emergenza sanitaria, a partire da marzo 2020 ad oggi, sulla base delle disposizioni di Governo l’Inps ha erogato 33,5 miliardi in 10 mesi a supporto delle attività economiche e delle famiglie, con sostegni che hanno interessato circa 15 milioni di beneficiari. In particolare, fa sapere lo stesso Istituto di previdenza presieduto da Pasquale Tridico (nella foto), per quanto riguarda la cassa integrazione l’Inps, al 10 gennaio, ha autorizzato oltre 4 miliardi di ore CIG, erogato complessivamente oltre 19 mld di euro, dato copertura a 3,5 milioni di beneficiari con pagamento diretto Inps, e a 3,4 milioni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel periodo di emergenza sanitaria, a partire da marzo 2020 ad oggi, sulla base delle disposizioni di Governoha33,5in 10dellee delle, con sostegni che hanno interessato circa 15di. In particolare, fa sapere lo stesso Istituto di previdenza presieduto da Pasquale Tridico (nella foto), per quanto riguarda la cassa integrazione, al 10 gennaio, ha autorizzato oltre 4di ore CIG,complessivamente oltre 19 mld di euro, dato copertura a 3,5dicon pagamento diretto Inps, e a 3,4...

