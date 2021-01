Iliad down, migliaia di segnalazioni per il malfunzionamento della connessione internet (Di giovedì 21 gennaio 2021) Problemi a collegarsi a internet, lanciare le app e caricare pagine. È quanto lamentano migliaia di clienti Iliad, che da questa mattina hanno problemi con la connessione. Il sito downdetector.com ha mostrato decine di migliaia di segnalazioni di malfunzionamento delle rete provenienti da tutta Italia. Il malfunzionamento riguarda solo i dati e non la rete per le telefonate. Gli utenti segnalano l’impossibilità di connettersi attraverso la rete 4G, che risulta attiva, ma le pagine e le app non si caricano. Ci sono problemi anche per il sito stesso della compagnia telefonica che risulta essere irraggiungibile. Gli utenti si sono lanciati sui social per segnalare il problema. Diversi anche i messaggi lasciati su Twitter. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Problemi a collegarsi a, lanciare le app e caricare pagine. È quanto lamentanodi clienti, che da questa mattina hanno problemi con la. Il sitodetector.com ha mostrato decine didididelle rete provenienti da tutta Italia. Ilriguarda solo i dati e non la rete per le telefonate. Gli utenti segnalano l’impossibilità di connettersi attraverso la rete 4G, che risulta attiva, ma le pagine e le app non si caricano. Ci sono problemi anche per il sito stessocompagnia telefonica che risulta essere irraggiungibile. Gli utenti si sono lanciati sui social per segnalare il problema. Diversi anche i messaggi lasciati su Twitter. ...

