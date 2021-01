Il vaccino di Pfizer sembra efficace anche contro la variante inglese (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Foto: Mattthewcat/Pixabay)Il vaccino anti-Covid sviluppato da Pfizer/BioNTech sembrerebbe essere altrettanto efficace nel proteggerci dalle varianti del coronavirus, anche quelle più contagiose. Proprio come la cosiddetta variante inglese, la B.1.17, identificata per la prima volta nel Regno Unito e, poi, in altre parti del mondo (compresa l’Italia). A dimostrarlo è un piccolo studio apparso su bioRxiv, che deve quindi essere ancora sottoposto a revisione, dei ricercatori della BionTech e di Pfizer. Risultati, comunque, incoraggianti che dimostrano per la prima volta come un vaccino autorizzato possa continuare ad essere efficace contro questa variante e che offrono, perciò, la speranza che non ... Leggi su wired (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Foto: Mattthewcat/Pixabay)Ilanti-Covid sviluppato da/BioNTech sembrerebbe essere altrettantonel proteggerci dalle varianti del coronavirus,quelle più contagiose. Proprio come la cosiddetta, la B.1.17, identificata per la prima volta nel Regno Unito e, poi, in altre parti del mondo (compresa l’Italia). A dimostrarlo è un piccolo studio apparso su bioRxiv, che deve quindi essere ancora sottoposto a revisione, dei ricercatori della BionTech e di. Risultati, comunque, incoraggianti che dimostrano per la prima volta come unautorizzato possa continuare ad esserequestae che offrono, perciò, la speranza che non ...

