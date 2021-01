Il Times: il governo giapponese ha deciso di annullare le Olimpiadi di Tokyo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Secondo il Times le Olimpiadi di Tokyo non si svolgeranno nemmeno nel 2021. La decisione non è ancora ufficiale ma il governo giapponese è giunto alla conclusione che dopo l’ondata invernale di Covid-19 non è più possibile organizzare i Giochi che sono già stati rimandati di un anno. Le principali città del Paese sono in stato d’emergenza. Il Times riferisce di un accordo nel governo giapponese. L’evento rischia di provocare un ulteriore aumento dei contagi. L’80% dei giapponesi è contrario allo svolgimento delle Olimpiadi. Se ne riparlerebbe non prima del 2032. Il Times scrive che nessuno del governo vuole assumersi la responsabilità di rendere ufficiale la decisione. Mentre il Comitato ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Secondo illedinon si svolgeranno nemmeno nel 2021. La decisione non è ancora ufficiale ma ilè giunto alla conclusione che dopo l’ondata invernale di Covid-19 non è più possibile organizzare i Giochi che sono già stati rimandati di un anno. Le principali città del Paese sono in stato d’emergenza. Ilriferisce di un accordo nel. L’evento rischia di provocare un ulteriore aumento dei contagi. L’80% dei giapponesi è contrario allo svolgimento delle. Se ne riparlerebbe non prima del 2032. Ilscrive che nessuno delvuole assumersi la responsabilità di rendere ufficiale la decisione. Mentre il Comitato ...

